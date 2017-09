Crónica del Girona - Barcelona, 0-3

El Barcelona vence cómodamente al Girona y sigue imparable en Liga Los de Valverde, invictos, mantienen la distancia de siete puntos respecto al Real Madrid

El conjunto de Ernesto Valverde se llevó plácidamente el primer derbi de su historia ante el Girona. Los de Pablo Machín, desafortunados, se marcaron dos goles en su propia portería y aunque no le perdieron la cara al partido, no pudieron con la superioridad de un rival con rotaciones en su once, pero que se mantiene líder en solitario e invicto.