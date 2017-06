Un Asensio imperial destroza a Macedonia en el debut de España Paso de gigante hacia la clasificación a semifinales

El centrocampista balear, que ha llamado a la puerta del once del Real Madrid esta temporada, se hizo dueño del debut de una selección que quiere volver a conquistar Europa. Una chilena de Saúl inició la fiesta que hizo suya un Asensio que firmó un triplete de goles de quilates. Los de Celades hicieron los deberes antes de medirse este martes a Portugal, que tampoco falló contra Serbia (2-0), en el que puede ser el encuentro que decida el primer puesto del grupo, el único que da acceso directo a semifinales.

Los primeros minutos de encuentro estuvieron marcados por las imprecisiones en ambos equipos. Sin embargo, poco tardó España en ponerse por delante ya que, tras una gran jugada colectiva, Saúl remató de manera acrobática un buen centro de Gayá y el guardameta macedonio no logró atajar el disparo.

No se había llegado al ecuador de la primera parte y los pupilos de Albert Celades ya ganaban por dos goles a cero y habían despejado de un plumazo todos los fantasmas habidos y por haber. La eliminación del Europeo Sub-21 de la República Checa 2015 y la 'no clasificación' para los Juegos Olímpicos de Río estaban ya en segundo plano.

Para más inri, 'la Rojita' no aflojó el pistón, y Asensio pudo ampliar la ventaja poco después. Pero no fue el mediapunta madridista sino Deulofeu el que se sumó a la fiesta marcando el tercero desde el punto de penalti. El capitán definió desde los once metros raso y a la izquierda del portero una pena máxima señalada por el colegiado tras la mano de Bejtulai. En los últimos minutos de la primera mitad Macedonia apretó y gozó de algunas buenas ocasiones que fueron desbaratadas por Kepa con varias paradas de gran mérito.