Crónica del Athletic Club - Real Madrid, 0-0

Un 0-0 como una catedral Un Real Madrid sin duende desaprovecha el tropezón del Barça

El Real Madrid no pasó del empate en su visita al Athletic Club (0-0) y dejó escapar una gran oportunidad para seguir recortando distancia al FC Barcelona, que no pudo con el Celta unas horas antes, además de dejar una insípida imagen en su partido de la decimocuarta jornada de Liga.

En San Mamés, el equipo de Zinédine Zidane no demostró ni el hambre necesario tras el favor del Celta, ni el acierto que se le presupone al actual campeón de Europa. Además, la expulsión de Sergio Ramos complicó el tramo final del partido para un Real Madrid que incluso pudo haberse ido de Bilbao con los bolsillos vacíos.

Ni el once de Cardiff, ni la vuelta de Ramos, que jugó con máscara protectora, dieron aire a un Real Madrid que -eso sí- lo intentó en múltiples ocasiones. La primera llevó la firma de Benzema, a los ocho minutos, con un disparo a la base del poste y la segunda, también en la primera mitad, gracias a un control y un lanzamiento de Cristiano.

Pero no llegó el gol de los locales, ni tampoco las ocasiones de un Real Madrid que no solo deja escapar dos puntos, sino que también pierde a Carvajal y Casemiro por amonestaciones y a Sergio Ramos por la expulsión, para recibir al Sevilla la próxima jornada. El punto es el mismo, pero deja mucho mejor sabor de boca a los de casa que a un Real Madrid que no termina de arrancar.