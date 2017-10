Cristóbal Parralo: "Tenemos una idea de juego y jugadores para desarrollarla"

El entrenador del RC Deportivo, Cristóbal Parralo, aseguró tener "una idea de juego" que transmitir a su equipo y "jugadores para desarrollarla", de cara a su debut liguero al frente del equipo gallego en la décima jornada de LaLiga Santander, en la que se enfrentarán a la UD Las Palmas este lunes (21.00 horas).

"Lo que más me preocupó fue la falta de contundencia en el último tercio. No estuvimos bien organizados tampoco. En el último tercio fuimos muy blandos, no fuimos intensos, no fuimos agresivos... Lo que más me preocupa es mi equipo. Que seamos capaces de corregir errores que cometimos el otro día, de tener esa intensidad, esa actitud que buscamos, y que sepamos imponer nuestro juego", añadió.