Cristóbal Parralo: "Me parece injusto valorar al Atlético por dos empates"

EUROPA PRESS

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Cristóbal Parralo, eludió darle importancia a que el Atlético de Madrid les vaya a visitar este sábado en Riazor en un mal momento y afirmó que le parecía "injusto valorar" a los de Diego Pablo Simeone "por dos empates", al tiempo que pidió a los suyos "salir a disputar el partido" y no cometer "errores".

"Se oye que si llegan en un mal momento porque han empatado en dos partido, pero el Atlético es un grande, tiene una plantilla amplia, son competitivos y no llevan meses demostrando que son un grande, llevan temporadas. Valorarle porque ha cosechado dos empates me parece injusto porque tiene una trayectoria y un nivel demostrado", advirtió Cristóbal Parralo este viernes en rueda de prensa.

Para el técnico deportivista, su rival "domina varios registros". "Hay fases en las que dominan el encuentro e imponen su juego y otras en las que se dejan dominar y hacen transiciones rápidas. Tenemos que intentar que no tengamos errores y estar concentrados, y sobre todo salir a jugar. Lo que más me preocupa es que mi equipo salga a competir y haga lo que sabe hacer, no porque sea el Atlético debemos hacer cosas diferentes", comentó.

El exfutbolista puso una "nota altísima" a Diego Pablo Simeone, que ha cambiado "completamente" al Atlético y le ha hecho "jugar finales de 'Champions', ganar la Liga, disputar la Liga". "Es algo fantástico lo que está haciendo y merece todos los elogios", confesó.

El Deportivo llega al partido tras ganar a Las Palmas, un resultado que "ayuda a que todo fluya mejor, a seguir trabajando y a prepararse de la mejor manera ahora para competir bien" y el cordobés aseguró que tiene "una idea clara" para recibir al Atlético.

"Otra cosa es que es luego salga bien, pero no se puede cambiar cada semana de idea. Cada partido tiene una connotación, pero debemos tener la idea clara de hacer el fútbol que tenemos que hacer y después del partido corregir y seguir avanzando", añadió.

En este sentido, remarco que "los planteamientos son igual de complejos" y que deben "cuidar los pequeños detalles que son los que marcan las diferencias". "Hay que potenciar nuestra idea e intentar cuidar que la del rival no se imponga", reiteró.

"Nos encantaría enlazar dos victorias, pero enfrente tendremos un rival muy complicado y competitivo. Tenemos que intentar conseguir victoria y salir a disputar el partido", prosiguió el entrenador del conjunto gallego, que admitió que les quedan "muchas cosas por mejorar en la organización defensiva del equipo". "Espero que el sábado nos equivoquemos lo menos posible y eso nos ayude a ganar", subrayó.

Para el once ante el Atlético, no descartó que pudiesen jugar junto Lucas Pérez y Florin Andone porque "si están en la convocatoria todo es posible". "Sólo llevo diez días aquí y dos partidos. Tengo una idea clara, me encantaría que jugaran todos, pero es imposible, no solo Andone", reflexionó sobre la poca participación del rumano.

Cristóbal, que solicitó "mirar hacia arriba" y no estar pendientes "de lo que hacen otros equipos" ya a estas alturas de la temporada, reconoció que conocía a la plantilla "futbolísticamente" y que no le gustaba dejar "a tantos" jugadores "fuera" de la lista, recalcando que no quería "comparar" cómo estaba la plantilla en comparación con Pepe Mel. "Estoy muy contento por cómo están trabajando y por cómo están metidos", sentenció.