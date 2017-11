Cristiano Ronaldo: "Hay que admitir que no estamos como queríamos y estar tranquilos"

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha asegurado que viven "una mala racha" tras la derrota de este miércoles ante el Tottenham en Liga de Campeones (3-1), pero ha afirmado que a pesar de ello el vestuario está "confiado" en remontar la situación porque queda "mucho tiempo para mejorar".

"Es una mala racha, pero queremos cambiarla, y seguro que la vamos a cambiar. Es el principio, tenemos mucho tiempo para mejorar, y estoy convencido de que lo vamos a hacer", señaló a beIN Sports tras el duelo. "Son malas rachas, no podemos estar siempre bien. Hay que admitir que no estamos como queríamos y estar tranquilos. No veo las cosas tan mal, no estamos jugando tan mal", añadió.