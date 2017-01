Cristiano Ronaldo se corona como el primer ‘The Best’ de la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo cerró el 2016 con el primer título de la historia de ‘The Best’. El portugués se impuso en la votación final a Leo Messi y Antoine Griezmann y se coronó como el mejor jugador de la temporada para la FIFA. El delantero del Madrid conquistó la Champions con el equipo blanco y la Eurocopa con su selección.

El Barcelona rechazó este mismo lunes la invitación de la FIFA a sus jugadores para asistir a la gala alegando el partido de Copa del Rey del equipo culé este miércoles ante el Athletic en el Camp Nou. El presidente del Barcelona sí asistió a Zúrich para representar al conjunto azulgrana, que tenía a Messi, Iniesta, Piqué y Neymar nominados a varios premios.

La ausencia de Leo Messi dejó a Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann solos en el escenario de Zúrich. “El año demostró que he cumplido las expectativas y he conseguido todo lo que quería. Estoy encantado y muy feliz y quiero agradecer a todos los que me han votado. No tengo más que decir porque los premios hablan por sí mismos. Lamento que algunos jugadores del Barça no puedan estar con nosotros pero tienen un partido importante”, dijo el delantero del Madrid.

"El trofeo demuestra que seguimos jugando bien. Gané con mi selección y con mi club, así que no tenía ninguna duda de que me podía llevar este trofeo. Ha sido un año magnífico a nivel personal y de equipo. Nunca voy a olvidar este año tan maravilloso. Muchísimas gracias a todos los que han votado por mí. Los premios hablan por sí mismos", conluyó el delantero del Madrid.

Neuer, Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Cristiano fue el mejor 11 de la FIFA en 2016. Cinco jugadores del Real Madrid y cuatro del Barcelona. La gran ausencia fue la de Antoine Griezmann, que aunque estaba nominado como mejor jugador, no entró en el equipo ideal de la FIFA.

La temporada del Leicester tuvo su premio en The Best. Claudio Ranieri se llevó el premio al mejor entrenador de 2016, por delante de Fernando Santos, que ganó la Eurocopa con Portugal, y Zinedine Zidane, que conquistó la Champions en su primera temporada como profesional y sólo perdió dos partidos en todo el año. El título de la Premier y la temporada histórica del Leicester tuvo su premio.

La FIFA brindó un homenaje a Johan Cruyff y le dedicó un vídeo con sus mejores jugadas y goles. El holandés fue historia del fútbol y tuvo su reconocimiento con las imágenes y un emotivo aplauso. El de Cruyff no fue el único homenaje de la FIFA porque el Chapecoense también tuvo su hueco para recordar a todas las víctimas de la tragedia aérea.