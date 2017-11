Cristiano Ronaldo: "Quiero tener siete hijos y siete Balones de Oro"

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo afirmó que le gustaría tener "siete hijos y siete Balones de Oro" tras su reciente paternidad y a pocos meses de recibir la que sería su quinta condecoración como mejor futbolista del mundo, cifra que le permitiría igualar al argentino del FC Barcelona Lionel Messi.

"Quiero tener siete hijos y siete Balones de Oro", dijo Cristiano Ronaldo en declaraciones al diario francés 'L'Equipe'. El portugués, padre de cuatro hijos, repasó el comienzo del curso y dijo que está "feliz" pese a no poder marcar en Liga con la frecuencia que le gustaría. "No es perfecto, pero bueno, me siento bastante bien", indicó el portugués.