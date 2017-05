Cristiano Ronaldo: "Queremos entrar en la historia ganando de nuevo la Champions"

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha analizado la final de la 'Champions League' que el Real Madrid disputará en Cardiff el próximo sábado frente a la Juventus asegurando que quieren "entrar en la historia ganando de nuevo la Champions".

Preguntado por su posición en el campo, Ronaldo lo tiene claro. "Mi posición siempre será la misma, Zidane me está dando la oportunidad de jugar de forma libre en la delantera". En cuanto al número de partidos que el '7' madridista está disputando, Ronaldo afirma sentirse muy bien en este tramo final de temporada. "Hablé con Zidane al comienzo de temporada sobre este tema. He descansado un par de partidos y me siento mucho mejor en esta fase que en años anteriores", aseguró.

Otro de los asuntos de los que Ronaldo ha hablado ha sido sobre el récord conseguido esta temporada: llegar a 100 goles en Champions. "Es un hito que quería alcanzar y un objetivo que me propuse a comienzos de temporada. Siempre creí que sería el primero en la historia en marcar 100 goles y lo hice. Soy consciente de lo que he logrado y me gustaría seguir batiendo récords. Me siento contento y motivado para entrenarme y jugar mejor", sentenció.