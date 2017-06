"Cristiano, Balón de Oro", el portugués canta y el Bernabéu hace los coros en la fiesta del Madrid

El Real Madrid puso fin a su histórica temporada este domingo con una fiesta en el Santiago Bernabéu para celebrar en su estadio y con su afición la consecución de la Liga de Campeones, además de LaLiga hace dos semanas, colofón de una tarde de celebraciones por la capital española que vivió su momento álgido cuando Cristiano Ronaldo acompañó el cántico de "Cristiano, Balón de Oro" de la grada.

"Agradecer el cariño que siempre nos mostráis. Sabíamos que esta temporada iba a ser distinta y especial. Este equipo ha creído desde el primer momento. Hemos logrado un doblete maravilloso que hacía tiempo que no se lograba. Me sigo emocionando cada vez que piso este campo después de tantos años", afirmó el capitán blanco, levantando el trofeo continental con el 'we are the champions' de fondo.