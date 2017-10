Costa Rica se clasifica para el Mundial con un agónico empate ante Honduras

La selección de fútbol de Costa Rica se clasificó este sábado para el Mundial de Rusia 2018 tras empatar en el tiempo de descuento ante Honduras (1-1) en la novena y penúltima jornada de la eliminatoria de la Concacaf.

Costa Rica logró su billete a Rusia en el minuto 95 del partido disputado en el estadio Nacional de San José cuando el defensa Kendall Waston remató en el área un centro enviado por el capitán Bryan Ruiz. "Sabe sabroso, no me importa el minuto en que cayó el gol, la cosa es que estamos en el Mundial. Me volví loco y exploté", dijo Waston.