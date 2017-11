Competición mantiene la quinta amarilla a Piqué y sanciona con dos partidos a Marcelino García Toral

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha rechazado el recurso interpuesto por el FC Barcelona a la tarjeta amarilla vista por Gerard Piqué en Leganés, que le impedirá jugar en Mestalla al ser la quinta, mientras que también ha rechazado las alegaciones del Valencia CF y ha sancionado con dos partidos a su técnico, Marcelino García Toral, que no podrá dirigir a su equipo ante el Barça.

No estará en Mestalla tampoco el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo al ser castigado con dos partidos por infracción del artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF.

Pese a que el Valencia alegó un "error material manifiesto" por no haber "protestas en sentido estricto, ni mucho menos que sean reiteradas ni ostensibles", Competición aseguró que "del visionado de las imágenes no se desvirtúa lo reflejado en el acta, toda vez que son imágenes lejanas y sin sonido, de modo que no es posible acreditar si hubo o no protestas, ni cómo se expresaron". "Es decir, no se aprecia un error 'manifiesto' como exige la norma", subrayó.