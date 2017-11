Claude Makelele deja el Swansea para ser el primer entrenador del KAS Eupen belga

El exjugador francés Claude Makelele ha dejado su puesto de ayudante de Paul Clement en el Swansey City de la Premier League para asumir el cargo de primer entrenador del KAS Eupen belga, actual último clasificado de la Liga Jupiler, confirmó este lunes el club galés.

Makelele, exfutbolista del Celta, Real Madrid, Chelsea y PSG, había llegado al Swansea en enero tras el nombramiento de su compatriota como técnico de los 'Swans' y quiso "agradecer" a los directivos de la entidad por la "oportunidad concedida". "La experiencia me ha dado muchas cosas positivas que me ayudarán en mi carrera de técnico en el futuro y también espero haber podido dar algo al club durante este camino", deseó.

"Nunca sabes si es el momento correcto para dar el paso para dirigir un equipo, pero me han dado una buena oportunidad y un buen proyecto que dirigir en los próximos años. He aprendido mucho en el Swansea, pero quiero seguir aprendiendo. Esta oportunidad en Eupen me permitirá hacerlo, pero siempre tendré un ojo en lo que esté haciendo el Swansea y les deseo todos los éxitos del mundo", sentenció.