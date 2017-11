Cerezo: "Me preocupan los pitos a Griezmann, hoy tienen que ser aplausos"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reconocido que le "preocupan los pitos a Griezmann" que se escucharon durante el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano y ha pedido que esta noche se conviertan en "aplausos" ante la Roma, añadiendo que "todo el mundo sueña" y que el sueño del delantero francés es "jugar en el Atlético".

"Me preocupan los pitos a Griezmann porque ahora es cuando más confianza debe tener y más tiene que estar pensando en el fútbol. Siempre sale a jugar y a ganar, pero hay veces que las cosas no salen bien y, aunque no le hayan salido bien últimamente, esperamos que la racha se rompa próximamente. Los pitos hoy tienen que ser aplausos", pidió Cerezo ante la prensa.