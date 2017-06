El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, eludió dar ningún tipo de detalle acerca de las condiciones de la ampliación del contrato de Antoine Griezmann hasta 2022 y recalcó que las negociaciones "han sido como siempre, uno pide y el otro da".

"Las negociaciones con Griezmann han sido como siempre, uno pide y el otro da. Se le ha ampliado el contrato y todos contentos, tanto él como nosotros. Siempre lo dije, que era jugador del Atlético de Madrid y que se quedaba, como así ha sido. Todos estos asuntos del contrato son temas que no se pueden contar, ni quiero contar. Son temas entre Griezmann y el Club Atlético de Madrid", sentenció Cerezo en declaraciones a los medios tras acudir al evento 'Justicia y Deporte' en Madrid.

Por otro lado, evitó también dar sus impresiones acerca de las recientes informaciones que sitúan al exjugador colchonero Diego Costa de vuelta con sus compañeros rojiblancos, por temor una nueva sanción de FIFA o UEFA como consecuencia de ser todavía del Chelsea, a la que no están "a disposición".

"Agradecemos las palabras de Diego, pero lo que te puedo decir es que nosotros no podemos fichar hasta el mes de enero. Cualquier cosa, conjetura o tema es algo de lo que ni siquiera nos atrevemos a pronunciarnos porque tememos otra sanción de la FIFA o de la UEFA. Que quede bien claro, que no vamos a decir nada porque no tenemos ningún motivo para decir nada. Es un magnífico jugador y ahora mismo es del Chelsea", corroboró.