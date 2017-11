Cerezo: "En ninguna declaración de Griezmann he visto que se quiera marchar"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se ha referido a las últimas palabras de Antoine Griezmann, en las que reconoció que le gustaría compartir tridente ofensivo con Neymar y Mbappé, y ha opinado que "en ninguna declaración" del delantero francés ha "visto que se quiera marchar", añadiendo que es la prensa la que no entiende el "sentido del humor" del jugador rojiblanco.

"Creo que no entendéis a Griezmann ni habéis captado su sentido del humor ni su sentido profesional. Su sentido del humor es que se quiere quedar. Bueno, no que se quiere quedar, que se queda. En ninguna declaración suya he visto que se quiera marchar, al contrario, se quiere quedar entre otras cosas porque tiene contrato", dijo Cerezo ante la prensa durante los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.