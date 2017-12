Castro: "Estamos cerquita, pero tenemos que rematar ganando aquí"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha reconocido que su equipo está "cerquita" de lograr el pase a octavos de final de la Liga de Campeones y ha llamado a "rematar ganando" este miércoles en Eslovenia, donde visitará al Maribor en la última jornada de la fase de grupos.

"El Sevilla ha venido a tierras eslovenas a ganar y no a especular. Estamos cerquita, pero tenemos que rematar ganando aquí y conseguir pasar como primeros, cosa que sería importante", recalcó Castro ante la prensa nada más llegar a Eslovenia, donde quiso aclarar la situación de Steven N'Zonzi, que sigue fuera del equipo.

"Ya lo han dicho los entrenadores, su situación es por una mera decisión técnica que hay que respetar. Todas las decisiones técnicas son reversibles, pero son ellos los que deciden y en todos los casos respetamos y respetaremos su decisión. No hay oferta ninguna por N'Zonzi. Si viniera ya se estudiaría, pero él está entrenando normalmente, no está apartado y ahora con un permiso del club para visitar a su hijo en Londres", desgranó.

En cuanto al sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, que este martes ha emparejado al Sevilla con el Cádiz, el mandatario avisó de que, quien crea que será fácil resolver la eliminatoria, es porque "no tiene ni puñetera idea".

"Nosotros, como sí la tenemos, sabemos que hay que respetar al rival e intentar ser mejores que ellos. No va a ser fácil, pero es cierto que entre Real Madrid, Barcelona y Atlético es un rival más asequible. Pero será complicado porque todos los equipos ya tienen sus armas y el fútbol cada vez está más igualado", advirtió.

Además, Castro habló del mercado invernal, donde su equipo ya ha firmado el fichaje de Guilherme Arana, y no cerró la puerta a nuevos refuerzos. "El equipo anda bien, serán los técnicos quienes decidan si hay que reforzar el equipo en diciembre o no. Es verdad que tenemos dos centrales ahí, pero vuelven a principios de enero. Ya los técnicos decidirán y el Consejo de Administración aceptará o no", valoró.