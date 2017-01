Casillas solo se arrepiente de un gesto que hizo a la grada del Bernabéu

Iker Casillas habló en los micrófonos de Onda Cero sobre su salida del Real Madrid. Confesó que no se fue dolido pero sí triste del Real Madrid y también que no hubo despedida porque él no la sentía en ese momento. El meta del Oporto dijo que lo único de lo que se arrepiente en su etapa madridista es del gesto que hizo a la grada del Bernabéu en un partido contra el Valencia.