Casemiro: "Para mí será especial, en Dortmund empezó todo"

El centrocampista brasileño del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, ha asegurado que el partido de este martes frente al Borusia Dortmund "será especial" por los minutos que tuvo en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2013-2014, además de reconocer que tienen "una gran plantilla" para ganar todos los títulos posibles.

Por otro lado, mostró su alegría por poder ayudar a su equipo de cara al gol. "La gente no imagina tanto que Casemiro va a marcar goles, por eso a lo mejor es bueno apostar por el gol y tener una sorpresa", apuntó con una sonrisa. "Mi trabajo no es marcar, pero si las cosas salen bien es bueno para el equipo y para mí, pero mi trabajo es otra cosa", explicó.

"No me imaginaba llegar tan lejos, tenía el sueño de llegar, pero no lo imaginaba, por ello intento disfrutar todos los días que estoy aquí, porque estoy viviendo un sueño", finalizó el futbolista de 25 años que sí hubiera apostado por él para vestir la camiseta del Real Madrid.