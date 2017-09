Carvajal: "El principal problema está siendo la falta de acierto"

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal reconoció que el problema del equipo en este inicio de temporada está siendo "la falta de acierto" y declaró que ganar en Dortmund, donde se enfrentan este martes al Borussia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Campeones, supondría "un paso importante de cara a la clasificación para octavos de final".

Carvajal, que aseguró no necesitar competencia para "mejorar día a día", no parece preocupado por la acumulación de minutos. "Estoy jugando muchos minutos, pero me encuentro perfecto, mejor que nunca. Las lesiones también pueden aparecer cuando juegas pocos minutos. El año pasado Zidane rotó muchísimo y aún así me lesioné en semifinales", recordó.