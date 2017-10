Carlos Mouriño: "No desechamos un estadio fuera de Vigo si la situación de Balaídos no progresa"

El presidente del RC Celta de Vigo, Carlos Mouriño, ha señalado este martes que el club gallego no desecha un estadio fuera de la ciudad viguesa "si la situación de Balaídos no progresa" al mismo tiempo que ha asegurado que es tiempo de buscar "soluciones conjuntas".

"No dejemos enquistar el problema del estadio de Balaídos y de la Ciudad Deportiva, busquemos soluciones conjuntas, estamos a tiempo y en tiempo. No entremos de nuevo en el debate de un estadio fuera de Vigo, que no desechamos si esto no progresa, y aprovechemos, si se puede, la infraestructura que hay hecha", declaró en rueda de prensa.