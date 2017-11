Cantona: "Preferiría que Guardiola fuese el técnico del Manchester United"

El exjugador del Manchester United Éric Cantona afirmó que Pep Guardiola, técnico del City, debería haber sido la elección "lógica" para tomar las riendas de los 'red devils', ya que el enfoque defensivo del actual entrenador, José Mourinho, va "contra su naturaleza atacante".

"No puedo comprender por qué el United ficha a un entrenador que juega de forma defensiva. Quiero a Mourinho, pero prefiero ver jugar al Barcelona", dijo Cantona a la emisora BBC Radio 5 Live. "Prefiero la forma en la que juega Guardiola y preferiría que fuese el técnico del Manchester United, es más lógico. No veo al Man City por es el Man City, pero me encantaría ver al equipo dirigido por Guardiola", agregó.