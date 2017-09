Canales: "Vamos a salir a ganar al Madrid, pero con los pies en suelo porque son los mejores"

El centrocampista de la Real Sociedad Sergio Canales valoró la "buena dinámica" que atraviesa el equipo de cara al duelo ante "el mejor equipo que hay ahora mismo", el Real Madrid, en el que espera que la afición les ayude "muchísimo" como ante el Rosenborg.

A nivel individual, Canales está viviendo un buen momento. Ha sido titular en dos de los cuatro partidos oficiales que han disputado los realistas y en los otros también tuvo minutos. "Estoy muy contento. Yo siempre me he exigido mucho. Todos queremos jugar, pero no siempre se puede. Hay mucha competencia y muy sana", finalizó.