Calleja, en su presentación: "Estoy encantado, este club forma parte de mi vida"

El nuevo entrenador del Villarreal, Javi Calleja, afirmó en su presentación como nuevo técnico del 'submarino amarillo', en sustitución del destituido Fran Escribá, que es "un orgullo" entrenar a este equipo y que las primeras sensaciones han sido "buenas".

Calleja, que jugó siete temporadas como futbolista en el Villarreal, acumula seis como técnico, todas ellas en el fútbol base. "Siempre me he sentido valorado dentro del club. Cuando me fui como jugador siempre tuve la idea de volver al Villarreal CF. Decidí ser entrenador y he ido creciendo en el fútbol base", aseveró.