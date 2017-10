Calleja: "Es imposible fiarse de una plantilla como la que tiene el Atlético de Madrid"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, ve "imposible fiarse" del próximo rival en LaLiga Santander, el Atlético de Madrid, un equipo que vive un "mal momento", pero que aún así sigue siendo "uno de los rivales más peligrosos de la Liga".

"No me fío de los malos momentos del Atlético de Madrid porque se dice que no están ganando, pero tampoco pierden. A pesar de que no están consiguiendo de manera consecutiva la victoria es imposible fiarse de una plantilla como la que tienen. Tengo máximo respeto y sé que en cualquier momento pueden despertar. Es uno de los rivales más peligrosos de la Liga", declaró Calleja este viernes en rueda de prensa.