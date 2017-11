Buyo: "Kepa es el portero que busca el Madrid"

"Si Navas está a su mejor nivel no se necesita uno, pero el Real Madrid es una maquinaria que nunca se para"

El exguardameta Francisco Buyo afirmó que el joven del Athletic Club Kepa Arrizabalaga es el tipo de portero "que busca" el Real Madrid y, aunque cree que si Keylor Navas regresa a su mejor nivel no necesita aún recambio alguno, el club blanco, máximo favorito, según él, para revalidar el título de la Liga de Campeones, es "una maquinaria que nunca para".

"¿Si necesita portero el Madrid? Creo que no. Básicamente no. Si Keylor está a su mejor nivel es un gran portero, pero el Real Madrid es una maquinaria que nunca se para y va a tener un portero, sea Kepa o ... Kepa es joven, con muy buenas condiciones, lo está demostrando en el Athletic y ya ha sido internacional absoluto. Tiene una virtud: juega muy bien con los pies", destacó el exmeta gallego en declaraciones a Europa Press.

"¿Casilla? Si no juegas habitualmente, cuando la presión es máxima, cuando el equipo no está rindiendo bien, los focos se centran en el portero. El portero del Real Madrid camina en el filo de una navaja. Tiene que convivir con una presión con todo lo que rodea. No sólo tienes que ser que muy bueno técnicamente sino que psicológicamente tienes que ser muy fuerte", subrayó.