Busquets: "Ha sido un día muy extraño, queríamos jugar"

El centrocampista del FC Barcelona Sergio Busquets confesó que había sido un partido "muy extraño" y que la plantilla blaugrana quería "jugar", tras el triunfo (3-0) contra el Las Palmas en la séptima jornada de LaLiga Santander que se ha disputado en el Camp Nou a puerta cerrada para garantizar la seguridad del público en la jornada del 1-O.

"Ha sido un día muy extraño, no es lo habitual. Los hechos de hoy han marcado el partido. No gusta nada jugar bajo estas circunstancias, pero ha sido así. El club ha barajado la opción de suspender el partido, pero nosotros queríamos jugar. Sabíamos que, deportivamente, no jugar podía pasarnos factura", dijo en declaraciones a BeIN Sports que recoge Europa Press.