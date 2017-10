Busquets: "Veo complicado que se solucione el 'caso Piqué'"

El internacional español Sergio Busquets ha reconocido que vive su "momento más difícil" en la selección por el clima de tensión con respecto a Gerard Piqué, después de que este se manifestase tras los acontecimientos en la jornada de referéndum en Cataluña y fuese abucheado e insultado por la afición en Las Rozas, y ha asegurado que ve "complicado" que se solucione el tema.

En este sentido, el centrocampista azulgrana explicó que no han afrontado el problema de ninguna manera especial. "No ha habido ninguna cumbre excepcional por el 'caso Piqué'. No sé si Ramos y Piqué han hablado, pero el ambiente es excepcional", subrayó sobre la supuesta tensión entre ambos jugadores.