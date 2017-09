Busquets: "El Bernabéu estuvo de 9,5 porque se oyeron algunos pitos"

El mediocentro español Sergio Busquets calificó con un 9,5 a la afición que llenó el sábado el Santiago Bernabéu por los pitos a su compañero Gerard Piqué y pidió que se dejen ya "al margen las tonterías" que afectan a todo el grupo.

La exhibición del madridista Isco ante Italia ha vuelto a despertar las comparaciones con Iniesta, un debate en el que Busquets no quiere entrar. "No me gusta compararlos. Son dos jugadores con una calidad espectacular, pero distintos. Isco hizo dos goles, un partidazo. Para nosotros, tener jugadores como ellos es un placer", comentó.