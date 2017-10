El francés Buquet dirigirá al Atlético en Bakú y el escocés Collum al Barça

El árbitro francés Ruddy Buquet ha sido designado por la UEFA para dirigir el encuentro entre el Qarabag y el Atlético de Madrid en Bakú de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que el escocés William Collum será el encargado de arbitrar el partido entre FC Barcelona y Olympiacos en el Camp Nou.

Buquet, que debutó en la 'Champions' en la temporada 2014-15 y que este año sólo ha arbitrado el Manchester United-Basilea (3-0 en Old Trafford), no ha pitado nunca ni a Atlético de Madrid ni a Qarabag. No obstante ha pitado en hasta cuatro ocasiones a equipos de LaLiga Santander en competición europea.