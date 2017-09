Bosz: "Fueron mejores, pero la mano de Ramos fue clara"

El entrenador del Borussia Dortmund, Peter Bosz, ha reconocido que el Real Madrid fue "mejor" en la victoria de los blancos (1-3) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, aunque ha lamentado que el árbitro no señalase penalti en una mano de Sergio Ramos en una acción durante la primera parte.

"Tengo que decir que hemos perdido contra un equipo muy bueno y que el Dortmund no ha estado al nivel. No quiero empezar con la jugada que me pareció mano. Íbamos 0-0 y la mano fue clara, aunque fueron mejores. Si estuviese en funcionamiento el VAR eso hubiera sido penalti", declaró en rueda de prensa.