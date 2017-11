Del Bosque, al recibir el premio como socio de honor del IEMEDEP: "Ojalá hubiera más mediadores en el paro"

El ex seleccionador español Vicente Del Bosque ha recibido este martes en el Consejo Superior de Deportes el título de Socio de Honor del Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación sobre el que ha bromeado a la hora de decir que "ojalá" hubiera más mediadores "en el paro" y, además, ha comentado su propia experiencia en la que presenció un conflicto en el vestuario cuando estaba al frente de la selección española.

El salmantino contó su propia experiencia en un conflicto dentro de un vestuario cuando era seleccionador. "Nosotros tuvimos un conflicto por influencias externas más que por propias cuestiones de un vestuario que se enquistaron de manera dura. Acudí a un experto externo a la Federación para resolver el tema y me dijo que cuando entraran en el vestuario hiciera a todos quitarse la camiseta y, después, que diera la misma camiseta a todos. Me dio mucho apuro y no lo hice", comentó.