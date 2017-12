Del Bosque: "No nos podemos quejar, pero el optimismo perjudica"

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque reconoció que España no se puede "quejar" por el sorteo del Mundial de Rusia 2018 celebrado este viernes, pero recordó que no pueden caer en confianzas ni exceso de "optimismo" para buscar avanzar ante Portugal, Marruecos e Irán.

"No quería a Alemania y Brasil de momento, hasta semifinales. No nos podemos quejar, tenemos un grupo que sin optimismo, que siempre perjudica, pero no nos podemos quejar", indicó en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press.