Del Bosque: "Piqué ha demostrado ser un buen compañero y un gran profesional"

El antiguo seleccionador nacional Vicente del Bosque ha defendido a Gerard Piqué, quien "ha demostrado ser un buen compañero y un gran profesional" con España, y ha trasladado la responsabilidad sobre su futuro a Julen Lopetegui, entendiendo que tome la decisión que tome "será lo mejor".

"En el tiempo que he estado en la selección estaba Gerard, quien ha sido siempre un buen compañero y un gran profesional. Ahora las decisiones dependen de otro, Julen Lopetegui, y yo ahí ni pincho ni corto y lo que haga él, la Federación y el club será lo mejor", declaró Vicente del Bosque durante una conferencia convocada en Vitoria por la revista Dato Económico.

Del Bosque confía en este nuevo proyecto de España, el cual puede "optar al Mundial", aunque advierte sobre "el optimismo exagerado que se acerca a lo antideportivo", ejemplificándolo con lo sucedido en el Eurobasket. "Parecía que no había ningún otro equipo hasta que llegó Eslovenia, que ni le conocíamos, y nos eliminó en semifinales. Luego sí que ha habido un buen comportamiento con los jugadores, cosa que en el fútbol no ocurre, porque si no ganas, te dan la leche", avisó.