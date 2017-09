Bordalás: "El resultado no me parece justo"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó la derrota ante el FC Barcelona y aseguró que el resultado (1-2) "no" le parece "justo" después de haber realizado un "gran partido" que no se ha visto recompensado con puntos.

"Los jugadores han hecho un gran trabajo, pero nos vamos tristes por nuestra afición. El resultado no me parece justo, no hemos tenido suerte, pero le hemos plantado cara a un gran equipo", añadió Bordalás, que admitió que su plantilla está "abatida".