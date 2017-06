El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, reconoció que no tuvieron su "mejor partido" este miércoles en el Heliodoro Rodríguez López, donde el Tenerife tomó ventaja (1-0) en el 'play-off' final por el ascenso a LaLiga Santander, al tiempo mostró confianza en su equipo de cara a la vuelta del sábado en el Coliseum.

"Esto es fútbol. No ha sido nuestro mejor partido, sobre todo en el primer tiempo. Ellos nos han superado, han sido más intensos, nos ganaron los duelos e hicieron el gol a balón parado que les dio mucha confianza. No hemos encontrado el último pase, ni el tiro. El equipo mejoró en la segunda parte, intentó ir a por el partido pero ellos se defendieron bien", indicó en declaraciones a Movistar Plus.