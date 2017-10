Bordalás: "Estamos muy enojados"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha admitido este sábado que está "muy enojado" con la derrota frente al Real Madrid (1-2) porque es el "cuarto" partido que se les escapa en los últimos minutos y que de nada sirve "estar a punto" si al final se pierde el encuentro.

En cuanto a la clave para enfrentarse al Real Madrid, Bordalás dijo que la idea era "cerrarles" los espacios. "Ellos son un equipo que corren mucho al espacio y no teníamos que dejar que Lucas Vázquez corriera por la banda y que Ramos realizara cambios de banda. No hemos estado bien en el primer tiempo y en la semana hemos trabajado no dejarles correr y que no tuvieran el control del balón. Y sabiendo las cosas buenas del Real Madrid, la clave era neutralizarlo, pero no ha podido ser", lamentó el técnico del Getafe.