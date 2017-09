Bordalás: "El derbi con el Leganés quedará en la historia de Primera División"

"Respeto sí, pero miedo nunca"

Preguntado por si temía algún aspecto del Lega, el técnico azulón dijo que no. "Respeto sí, pero miedo nunca. Puede ser un partido muy táctico. Somos dos equipos ordenados por su forma de entender el fútbol, pero a la vez será un partido atractivo de dos equipos que quieren ganar. Tendremos que estar a un grandísimo nivel si queremos ganarles. Ellos rentabilizan muy bien las ocasiones", analizó a los pepineros.

Mirando a su equipo, Bordalás dijo no estar preocupado por la falta de gol tras no haber marcado en las dos primeras jornadas. "Siempre trabajamos para ganar y este partido lo afrontamos como los dos anteriores. Pero esto es fútbol, es Primera División y no es fácil. Nosotros estamos tranquilos porque hemos generado ocasiones de gol. Estamos con confianza y ponemos el máximo interés", agregó.