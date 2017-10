Bordalás: "Afrontamos el partido con respeto, el Alavés es el actual finalista"

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha señalado este lunes que el partido de este martes ante el Deportivo Alavés (20.30 horas) correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey será "especial" y ha asegurado que su equipo afrontará el encuentro con el "máximo respeto" ya que el conjunto vasco es el actual finalista de la competición.

"El partido de mañana es atractivo e interesante. "Tengo ganas de disputar partidos interesantes, es lo que nos gusta a los profesionales. Es un partido especial, le tengo cariño al Alavés, con jugadores a los que he dirigido. No deja de ser un encuentro más, esta vez de Copa del Rey pero será un choque bonito que afrontamos con el máximo respeto ya que el Alavés es el actual finalista de la competición", declaró en rueda de prensa.

A pesar del mal comienzo del conjunto vasco en LaLiga Santander, Bordalás no se fía del conjunto vitoriano. "No hemos seguido mucho al Alavés puesto que aún no nos hemos enfrentado en Liga. Imagino que ellos también harán modificaciones. En cuanto a resultados sí hay diferencia, han cambiado muchos jugadores de su plantilla. No han tenido un buen comienzo pero estoy convencido de que mejorarán de cara al transcurso de las jornadas empujado por su afición", añadió.