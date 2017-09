Bolivia recurre a una plantilla experimentada para cerrar la eliminatoria ante Brasil y Uruguay

El seleccionador de Bolivia, Mauricio Soria, convocó este lunes a 26 jugadores, la mayoría de ellos experimentados, para los partidos contra Brasil y Uruguay que cerrarán la participación del equipo altiplánico en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Rusia 2018.

Entre los futbolistas más experimentados están el zaguero y capitán de la Verde, Ronald Raldes (36), y los delanteros Juan Carlos Arce (32) y Marcelo Martins (30), quienes comandarán a un equipo con un promedio de edad de 26 años que solo buscará cerrar la eliminatoria con buenos resultados, puesto que no tiene posibilidades de clasificar al Mundial.

DEFENSAS: Diego Bejarano (The Strongest), Marvin Bejarano (The Strongest), José Sagredo (Blooming), Mario Cuellar (Sport Boys), Ronald Raldes (Bolívar), Edward Zenteno (Wilstermann), Gabriel Valverde (The Strongest), Jordy Candia (Sport Boys) y Luis Haquín (Oriente Petrolero).