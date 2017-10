Bojan: "Para sacar resultados necesitamos estar al 100%"

El jugador del Deportivo Alavés Bojan Krkic ha señalado este jueves que pese a los malos resultados obtenidos en las primeras jornadas "aún quedan muchos partidos en juego" y que para sacar resultados positivos han de estar "al 100%".

Respecto a su situación personal, el atacante confirmó estar en buenas condiciones. "Me encuentro cada día con mejores sensaciones. La semana pasada empecé con el equipo, el sábado ya tuve mis primeros minutos. Fue una lesión que, en un principio, no iba a ser tan grave, de hecho no fue para tanto. Cuando ya vimos que no podía jugar ante el Levante, antes de la semana de selecciones, decidimos curarlo bien. Hemos hecho un gran trabajo y afortunadamente ya estoy bien", añadió.