Boca Juniors se ha consagrado campeón de la liga argentina de fútbol sin jugar, aprovechando la victoria de San Lorenzo 1-0 sobre su rival, el Banfield, el único equipo que tenía opciones de impedir que logara el título.

"No pensaba festejar en el hotel, pero es una alegría igual. Ganamos de manera muy merecida en la cancha. Un rato atrás, cuando terminaba el partido de Banfield, se me aparecían en la cabeza los 10 años, los títulos, mi familia, mis amigos, todo se me pasaba por la cabeza", dijo Barros Schelotto, quien ganó 16 títulos con el Boca Juniors como jugador.