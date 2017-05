Bernardo Silva, nuevo jugador del Manchester City

El Manchester City ha anunciado este viernes el fichaje del centrocampista portugués Bernardo Silva, de 22 años, que llega procedente del AS Mónaco, según informó el club inglés, que no ofreció el tiempo de duración del contrato.

También habló de sus motivaciones para recalar en el equipo que dirige Pep Guardiola. "Lo primero que me atrajo es el proyecto, durante los últimos años es un proyecto ideado para ganar. Cuando he hablado con la gente del City siempre me han dicho que su objetivo son los títulos y este también es mi objetivo. Estoy aquí con todos estos jugadores increíbles, el técnico y todo su equipo detrás. Pienso que lo podemos lograr", manifestó.