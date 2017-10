Berizzo: "No le temo al despido, le temo a no encontrar la solución a los problemas"

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, dijo no tener miedo a ser despedido tras cosechar la tercera derrota consecutiva en Mestalla (4-0), pero sí reconoció temer al hecho de no poder encontrar "la solución a los problemas".

"No le temo al despido, le temo a otras cosas pero a ésta no. Le temo a no encontrar la solución a los problemas. Tras una derrota así todo es pesimismo y no tengo respuestas inmediatas. Hay que fortalecerse, levantar la cabeza y trabajar. Tengo el máximo de responsabilidad en las derrotas", indicó el argentino en rueda de prensa.