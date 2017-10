Berizzo: "No pongo miradas en nadie más que en mí, soy el responsable del equipo"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, ha asegurado que el equipo se descompuso tras recibir el segundo gol en contra en la derrota de este martes ante el Spartak de Moscú (5-1), en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ha pedido afrontar "con valentía" lo sucedido, aunque no pone "miradas en nadie" más que en él mismo como "responsable".

"El enfado del resultado no nos puede hacer valorar como mala la actitud del equipo. Hasta la llegada de Ben Yedder el partido fue uno y a partir de ahí fue otro, pero no pongo miradas en nadie más que en mí, que soy el responsable del equipo", declaró tras el duelo en el Oktrykie Arena.

Por último, el 'Toto' destacó que tuvieron "errores puntuales" y que "casi" no tuvieron que defenderse. "Todo fueron contras y definiciones. No nos dominaron, les ofrecimos una facilidad individual en el uno contra uno. No tuvimos capacidad de reacción y cada error que cometíamos lo pagamos con un gol. Hay que afrontar con valentía lo que ha sucedido, es un resultado muy duro", finalizó.