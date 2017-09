Berizzo: "El comportamiento del Sánchez-Pizjuán ha sido muy correcto"

El entrenador argentino del Sevilla, Eduardo Berizzo, defendió a su afición antes de visitar el próximo sábado al Atlético de Madrid después de la hostil visita de Vitolo, entendiendo que "el comportamiento ha sido muy correcto" ante Las Palmas y avanzando que le "sorprendería" ver una sanción en su estadio después de que los sevillistas solo mostraran su "reprobación".

"El comportamiento ha sido muy correcto y no escuché nada que tenga que ver con la ofensa. Me sorprendería porque la gente se ha comportado muy bien, ha mostrado su reprobación a través de silbidos y no de ofensas, por lo menos desde mi posición. No sé si existe algo más pero ojalá que no", comentó el 'Toto' Berizzo en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético.