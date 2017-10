Berizzo: "El plan ante el Spartak es salir a atacar y marcar"

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, ha asegurado que el principal objetivo ante el Spartak de Moscú, al que se enfrentarán este martes en la capital rusa en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es "salir a atacar y marcar", ya que eso les permitirá recibir a los rusos en la próxima fecha con más tranquilidad y acercarse a los octavos de final.

"Sacar puntos fuera nos llevará al partido de vuelta de una mejor manera. El plan es salir a atacar, salir a marcar, no somos un equipo que use la defensa como arma, somos un equipo de posesión de balón e ir hacia adelante. Nos vamos a enfrentar a un rival duro. No ganó con el Maribor, pero tampoco perdió con el Liverpool", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.