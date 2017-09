Berizzo: "Sarabia nos llenó de orden y empezamos a ganar control"

El técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, vio mucho "mérito" en el empate (2-2) de este miércoles en Anfield en el estreno de la Liga de Campeones, donde mejoraron en la segunda mitad con la entrada de Pablo Sarabia para gozar de "orden" y "control" ante el Liverpool.

Además, Berrizo explicó su expulsión, por desviar el balón en dos ocasiones. "La jugada de la expulsión es una rectificación que quiero hacer con respecto a una acción similar que sucede previamente, en la que me equivoco. Quiero corregir mi error y el único que no lo entiende como tal es el árbitro y me expulsa. De nada servía que yo quisiera perder tiempo con el resultado en contra", finalizó.