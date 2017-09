Berizzo: "Puntuar y mantenernos arriba es muy importante"

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, ha asegurado este sábado en la rueda de prensa previa al partido de este dominfo frente al Girona en Montilivi (16.15 horas) que "puntuar" es muy importante para mantenerse "arriba" en la clasificación, y ha afirmado que quiere "conseguir" el mejor arranque liguero del Sevilla "ganando" ante un conjunto catalán "muy enérgico" en su estadio.

En cuanto al objetivo de no bajar de los primeros puestos, Berizzo admitió que ese es el "deseo" y la "responsabilidad". "Ese es el deseo, el desafío y la responsabilidad de ganar partidos. Somos un equipo que cuando controla el juego y el balón se comporta de una manera. El objetivo es conseguir el balón, dominar el partido y para eso necesitamos despliegue físico y apoyarnos en la técnica de nuestros mediocampistas", explicó.

Ante el posible mejor arranque liguero de la historia del Sevilla si gana este domingo, el argentino admitió ser una "motivación". "Es una motivación, la buscaremos en Girona. No especulo con rivales ni importancia del adversario. Nosotros queremos ganar y salir a ganar en todos los partidos. No hay partidos imposibles de ganar, sí difíciles, pero no imposibles", aseguró.