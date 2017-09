Berizzo: "Llegamos al parón lanzados hacia arriba"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, se mostró "muy satisfecho" con el triunfo de su equipo ante el Málaga (2-0) y destacó que llegan "lanzados hacia arriba" justo en el parón liguero con motivo de los compromisos internacionales.

"No tengo la razón porque ganemos. Tal vez la tenga porque el argumento para hacer cambios está basado en el análisis profesional de la plantilla. Hay muchas cosas que el entrenador puede hacer mal ganando y otras muchas hechas bien y se pierda. Cuando las decisiones tienen un fundamento lógico, no tienen que ir vinculadas al resultado del partido", analizó Berizzo en rueda de prensa.

"La intensidad de los segundos tiempos se basa en gente fresca y resistente. La actuación de Pizarro, Krohn-Dehli, Franco Vázquez hasta que su físico le dejó... A veces en el resultado hay incidencias que tienen que ver con el juego y con origen en el cambio de un jugador fresco", explicó el argentino al ser cuestionado por los cambios en el once.

En este sentido, el 'Toto' cree que llegan al parón "lanzados hacia arriba, dando pasos adelante". "Hay partidos que nos dan más cosas y otros menos, pero siempre vamos adelante. Necesito aún recuperar a jugadores y poner a tono a otros que no han tenido minutos", manifestó el técnico nervionense.

Después de un 'hat-trick', Ben Yedder dejó su sitio a Luis Muriel, otra de las preguntas que tuvo que responder el entrenador del Sevilla: "Quise ser coherente con la idea principal de que todos se sientan protagonistas y que una buena actuación de uno no quite a otro, para que todos estén listos. Me gustó que Ben Yedder marcara tres goles y también que Muriel haya encontrado el gol aquí en casa", dijo.